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Участники Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" готовятся к выступлению
Готовятся к выступлению на сцене Летнего амфитеатра и участники Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Сегодня утром прошла первая репетиция вокалистов из 18 стран и Национального академического концертного оркестра Беларуси. В первый день испытаний, 13 июля, молодые артисты исполнят "Славянский хит". Для большинства участников - это первый опыт исполнения на русском и белорусском языках, к тому же под аккомпанемент профессиональных музыкантов. Аранжировки под каждого из конкурсантов писались индивидуально. Хронометраж каждой из композиций не превышает 4 минут. Особое внимание уделили и подготовке общей песни.
Впереди у молодых исполнителей два конкурсных дня. Порядок их выступления определится по результатам жеребьевки в присутствии жюри. Возглавит звездный экспертный состав народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители. Обладателя Гран-при и "Золотой лиры" узнаем в день торжественного закрытия фестиваля - 15 июля.
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