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На сцене "Минск-Арены" продолжаются репетиции участников детского "Евровидения"
После встречи во Дворце Независимости участники отправились на "Минск-Арену" на репетицию своих номеров.
И на связь со студий вновь выходит Ольга Медведь (прямое включение). Сейчас на сцене Албания. А мы переместились в грин-рум. Именно с этой точки "Минск-Арены" делегации будут наблюдать за шоу, спускаться в закулисье перед номером и, конечно, переживать в ожидании заветных 12 баллов в копилке.
На этот момент на сцене побывали уже 8 конкурсантов: Армения, Австралия, Азербайджан, Израиль, Франция, Македония, Грузия, Ирландия. Каждый действует по отработанной схеме: примерка, настройка ушных мониторов, репетиция, по регламенту - 40 минут на прогон, просмотр эфирного варианта выступления и небольшая пресс-конференция.
Сейчас мы в ожидании нашего Даниэля Ястремского. В эти минуты он как раз в комнате ушных мониторов настраивает свой звук, чтобы хорошо слышать свой голос во время песни. На евровизионную сцену он поднимется сразу после Албании. А это приблизительно через 15 минут. На сегодня Даниэль завершит репетиционный день.
Хочу отметить, что из-за большого количества желающих увидеть это масштабное шоу в продажу поступили дополнительные билеты на танцпол генеральной репетиции, которая пройдет 24 ноября.
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