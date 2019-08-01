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На территории парка "Беловежская пуща" обнаружили сотни артефактов
Сотни артефактов обнаружили на месте памятника археологии Каменюки-3 на территории парка "Беловежская пуща". Первые люди здесь поселились еще 10 тысячелетий назад. К концу года в этом месте появятся древнегерманское подворье и сельское поселение эпохи раннего Средневековья - постройки нового музея. Который, кстати, был открыт месяц назад. Увидеть, как было устроено городище, уже смогли жители нескольких стран - регион входит в безвизовую зону. Кстати, музей ожидает наплыв гостей и в преддверии тысячелетия Бреста. О том, что хранила древняя земля, в репортаже Елены Бормотовой.
Памятник археологии Каменюки-3 на территории Беловежской пущи. Место, которое несколько столетий привлекало ученых. Здесь жили люди, начиная с мезолита - среднего каменного века. Населяли землю и разные племена Средневековья. В этом и сложность научных исследований.
И без детального изучения найденных артефактов, можно говорить, что даже пять тысяч лет назад наши предки занимались сельским хозяйством. На площади каждой из археологических раскопок делали шурф. Мощность культурного слоя - от 40 до 50 сантиметров и он содержит вещи разных эпох.
Раскопки носят фундаментально-охранный характер. Территорию исследуют методам классической археологии - от шурфовки до раскопов. Культурный слой изучают исключительно на месте будущих музейных объектов.
Десять построек - десять археологических раскопов. Квадратура будущих жилых и хозяйственных зданий разных эпох совпадает с размерами участка, который исследуют ученые. Им помогают студенты и волонтеры. Полевой сезон у археологов ограничен. Скоро здесь начнут воздвигать музейные объекты. Туристы своими глазами смогут увидеть, как выглядели дома, например древнегерманское поселение.
Ученые воссоздают быт людей, которые здесь жили в разные эпохи - от каменного века до Средневековья. Уже можно увидеть структуру города эпохи позднего бронзового - раннего железного века. Жилые дома, хозяйственные постройки и система укреплений. Это первая очередь музейного комплекса под открытым небом. Вторую планируют завершить до конца года. Скансен в Беловежской пуще займет 18 гектаров.
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