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На территории Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят археологические работы
На территории древнейшего в Беларуси монастыря - Спасо-Евфросиниевского - проходят археологические работы. Ученые не первый год исследуют Спасо-Преображенскую церковь, построенную по проекту белорусской святой. Так, было установлено, что древний храм выглядел совсем иначе. А вокруг сакрального сооружения были обнаружены галереи и усыпальницы.
Елена Бормотова продолжит.
Раскопки у стен древнего Спасо-Преображенского храма в Полоцке
Исследования вдоль северной стены храма - задача для археологов на этот сезон. Раскоп выполнен на два метра от святыни. Всю землю с наслоениями столетий исследуют студенты Полоцкого университета. Сквозь пальцы не просочится ни один артефакт.
Реставраторы спасают храм, построенный Евфросинией Полоцкой
Параллельно с археологами на памятнике работают и реставраторы. Они с плинфы 12-го века снимают цементную штукатурку поздних периодов - 19-го и 20-го веков. Дело в том, что цемент на древних материалах приносит больше вреда, чем пользы. Одновременно проводятся работы по укреплению фундаментов и консервации.
Артефакты XII века - в музейных собраниях Полоцка
Возможно, со временем артефакты, обнаруженные при изучении Спасского храма, пополнят музейные собрания Полоцка. Как несколько лет назад в фонды музея попала личная печать Евфросинии, найденная при раскопках храма. Совсем неслучайно Полоцк называют городом-музеем. На 80 тысяч населения здесь действует 11 государственных музеев. Но совсем скоро в структуре заповедника появится 12-я постоянная экспозиция. Уже передано здание - памятник архитектуры 18-го века, где разместят коллекцию археологии - она достаточно внушительная. Составляет 25 тысяч единиц хранения и до этого никогда не выставлялась. Таким образом, Нижне-Покровская станет настоящей музейной улицей.
Росписи XII века в Спасском храме раскрыты полностью
Сегодня в музее находятся и росписи Спасского храма. Благодаря реставрационным методикам, раскрывая фрески 12-го века, удалось сохранить и более поздние наслоения. Их перенесли на новую основу. Таким образом, сегодня можно увидеть целых три интерьера древнего памятника.
В Полоцке продолжаются научные исследования храма, построенного преподобной
Сейчас активно раскрывают внешние наслоения - так, снятие цементной штукатурки 19-го века не только позволяет задышать древним стенам, но и открывает аутентичную кладку 12-го века и известково-песчаную штукатурку того периода с частично сохранившимися росписями. Удастся ли установить сюжет, покажет время.
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