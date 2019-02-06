На книжной выставке презентовали факсимильное издания первого в мире "Букваря"

На месте сейчас работает наш корреспондент Наталья Тарасюк (прямое включение).

Сейчас на центральной площадке продолжается презентация факсимильного издания первой в мире книги под названием "Букварь". Он был издан в 1618 году в типографии Виленского Свято-Духова православного братства в местечке Евье. Это современный город Вевис в Литве. А вот какой же стала наша страна спустя четыреста лет, можно будет узнать на страницах новой книги "Беларусь праз стагоддзі ў будучыню". Издание представят через час под живую музыку.





Задача такой масштабной и представительной выставки - не только показать, но и дать возможность обсудить. В конференц-зале комплекса писатели Беларуси и России сейчас обсуждают современные тенденции. Почему в мире стали читать меньше художественной литературы, а отдают предпочтение нон-фикшн - документальной прозе? Связано ли это с развитием технологий? Люди общаются и узнают о событиях в виртуальном мире, поэтому предпочитают реальность на страницах книг, без вымысла. Как сохранить память и оградить от фальсификации события Великой Отечественной войны? Эту тему затронут уже во время дискуссии, организованной издательством "Беларуская энцыклапедыя" имени Петруся Бровки. В 2018-м в свет вышли книги о Хатыни и Тростенце. А в этом году издательство готовит новую серию "Беларусь: трагедии и правда памяти".

Ожидаемой новинкой станут энциклопедии о Владимире Короткевиче и Якубе Коласе. А пока читатели на этой выставке увидят трехтомник "Янка Купала".



