3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На книжной выставке презентовали факсимильное издания первого в мире "Букваря"
Сегодня в Минске открылась большая книжная выставка. На форуме представлены издания белорусских авторов, появившиеся в продаже в 2018 году (почти 10 тысяч экземпляров). Также здесь можно найти знаменитые произведения зарубежной литературы, в том числе на иностранных языках. Приветствие участникам и гостям XXVI Международной книжной выставки и V Международного симпозиума литераторов "Писатель и время" направил Президент Александр Лукашенко.
На месте сейчас работает наш корреспондент Наталья Тарасюк (прямое включение).
Сейчас на центральной площадке продолжается презентация факсимильного издания первой в мире книги под названием "Букварь". Он был издан в 1618 году в типографии Виленского Свято-Духова православного братства в местечке Евье. Это современный город Вевис в Литве. А вот какой же стала наша страна спустя четыреста лет, можно будет узнать на страницах новой книги "Беларусь праз стагоддзі ў будучыню". Издание представят через час под живую музыку.
Задача такой масштабной и представительной выставки - не только показать, но и дать возможность обсудить. В конференц-зале комплекса писатели Беларуси и России сейчас обсуждают современные тенденции. Почему в мире стали читать меньше художественной литературы, а отдают предпочтение нон-фикшн - документальной прозе? Связано ли это с развитием технологий? Люди общаются и узнают о событиях в виртуальном мире, поэтому предпочитают реальность на страницах книг, без вымысла. Как сохранить память и оградить от фальсификации события Великой Отечественной войны? Эту тему затронут уже во время дискуссии, организованной издательством "Беларуская энцыклапедыя" имени Петруся Бровки. В 2018-м в свет вышли книги о Хатыни и Тростенце. А в этом году издательство готовит новую серию "Беларусь: трагедии и правда памяти".
Ожидаемой новинкой станут энциклопедии о Владимире Короткевиче и Якубе Коласе. А пока читатели на этой выставке увидят трехтомник "Янка Купала".
О том, что книжную ярмарку будут принимать столичные кафе, рестораны и кинотеатры,мы уже рассказали. Но прочувствовать всю драматургию можно будет и в театрах. В семь вечера в музкомедии покажут мюзикл "Стакан воды" по одноименной пьесе Эжена Скриба. А завтра в это же время в театре Янки Купалы будут играть "Пинскую шляхту". Кстати, актеров, театралов и журналистов заинтересует новое издание - "Станиславский". О жизни педагога, режиссера и его знаменитой системе расскажет российский критик и историк Римма Кречетова.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера