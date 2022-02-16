На вручении премии "Оскар" впервые объявят лучший фильм по мнению зрителей

Нововведение в премии Американской киноакадемии. На вручении "Оскаров" впервые объявят лучший фильм по мнению зрителей. Проголосовать за любимую кинокартину года можно до 3 марта. Для этого пользователям "Твиттера" необходимо опубликовать пост с хештегом #OscarsFanFavorite.



Фильм, набравший наибольшее количество голосов, знаменитую статуэтку не получит, однако во время мероприятия его отметят организаторы.