На выставке "Крыніца натхнення" в Борисове можно увидеть аутентичные примеры декоративно-прикладного искусства

Культурная столица Беларуси приглашает! В Борисове - серия музейных праздников. Яркие и аутентичные примеры декоративно-прикладного искусства можно увидеть на выставке "Крыніца натхнення". Работы из соломы и керамики - часть местной коллекции. А вот вытинанки и куклы в традиционных белорусских костюмах привезли из Молодечно. На особом месте и работы популярной молодечненской художницы Людмилы Волкович-Борис. Ее панно - авторский взгляд на народный обрядовый цикл: от Каляды и "Гукання вясны" до жатвы.



Выставку "Крыніца натхнення" можно посетить в Борисовском объединенном музее до 8 сентября.

