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На выставке научно-методической литературы в Минске представлено более 4 тыс. разработок

В Минске стартовала XX Республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. Здесь представлено более 4 тысяч разработок в различных сферах. Каждый регион уникален своими наработками - это отражено в экспозиции. Сохранение историко-культурных ценностей, туристическая деятельность, военно-патриотическое воспитание молодежи. На выставке представлены все белорусские вузы.

Выставка научно-методической литературы продлится до 29 апреля. В рамках мероприятий также - конференции, мастер-классы, круглые столы, выставки работ детского творчества и концерты.

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