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Более 40 картин представлено на выставке ведущих художников Беларуси и России в Нацбиблиотеке
"Союзное государство - единство через культуру" - выставочный проект ведущих художников Беларуси и России открылся в Национальной библиотеке. В зале "Атриум" представлено более 40 картин. Стартовал проект 26 марта в Москве в Музейно-выставочном комплексе Галереи искусств Зураба Церетели. Теперь эстафету перенял Минск. Это уникальная инициатива в области развития межкультурного диалога и укрепления взаимоотношений между нашими странами.
Белорусы и русские - это те, кто познает мир через культуру и себя открывает через культуры. Выразительное искусство - это такой наиболее яркий, доступный, я бы сказал, разящий и затрагивающий душу любого человека вид искусства, который позволяет показать, кто мы есть такие.
Родился такой проект: ко Дню единения от Беларуси сделать выставку в Москве, а также ответную в Минске между известными художниками РФ и почетными академиками в Беларуси. Тут представлены работы разных поколений: и старшего, и молодого, а также разные техники и стили, тем самым символизируя единство, дружбу и уверенность в завтрашнем дне.
Большинство авторов - это мастера с большим именем, народные художники России. Конечно, у каждого свой путь в искусстве. Многие из этих художников работают и в монументальном жанре, и в больших монументальных полотнах. Сегодня такая страничка их творчества представлена здесь, в Минске.
Выставка будет работать до 23 апреля включительно.
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