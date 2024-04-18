Более 40 картин представлено на выставке ведущих художников Беларуси и России в Нацбиблиотеке

Белорусы и русские - это те, кто познает мир через культуру и себя открывает через культуры. Выразительное искусство - это такой наиболее яркий, доступный, я бы сказал, разящий и затрагивающий душу любого человека вид искусства, который позволяет показать, кто мы есть такие.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси