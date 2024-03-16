Начался национальный отбор на "Славянский базар в Витебске"

Десять талантливых исполнителей вступили в борьбу за право спеть от Беларуси на "Славянском базаре в Витебске". В Белыничах начался национальный отбор на XXII Международный детский музыкальный конкурс.

Сцену районного центра культуры адаптировали для красивого шоу. Участники приехали из Минска, Могилева, Брестской, Витебской и Гомельской областей. Им предстоит исполнить две песни: однуна свой выбор, а вторую - на белорусском языке или отечественного композитора.

Жюри возглавила Елена Атрашкевич - председатель Белорусского союза композиторов. Эксперты выставят оценки в прямом эфире. А в 17:00 дети уступят сцену взрослым исполнителям. Решающее слово в судейской коллегии останется за композитором Олегом Елисеенковым.