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Начался прием заявок на республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларусі"

Главный медиахолдинг продолжает искать новые голоса. Первый национальный канал Белорусского радио начал прием заявок на республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларусі". В восьмой раз представить свое мастерство на FM-волнах могут солисты и ансамбли в нескольких номинациях: эстрадный вокал, инструментальная музыка и наследие.

Лауреаты конкурса - уже именитые молодые исполнители и стипендиаты Специального фонда Президента Беларуси. Алена Ланская, Кирилл Ермаков, Хелена Мераи и Юрий Демидович. Отправить анкету можно до 31 марта включительно. Подробности и координаты - на сайте Белтелерадиокомпании.

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