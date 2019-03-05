Начался прием заявок на республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларусі"

Главный медиахолдинг продолжает искать новые голоса. Первый национальный канал Белорусского радио начал прием заявок на республиканский конкурс "Маладыя таленты Беларусі". В восьмой раз представить свое мастерство на FM-волнах могут солисты и ансамбли в нескольких номинациях: эстрадный вокал, инструментальная музыка и наследие.