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Завершается отделка новых станций третьей линии Минского метрополитена
До запуска первого комплекса третьей линии Минского метрополитена остались считанные недели. Будущая станция "Вокзальная" - центр города и символ пересечения дорог. Над оформлением станции и скульптурными объектами работала целая команда творцов: архитекторы, художники, скульпторы. Среди них известный мастер Александр Шаппо. В творческой мастерской побывала Лариса Гулякевич.
"Дерево дорог" - так называется скульптурная композиция, которая будет украшать станцию метро "Вокзальная" третьей линии. Географически Беларусь всегда находилась на пересечении дорог, была транзитной страной, здесь же пролегал известный исторический путь "из варяг в греки". Если работа над оформлением станции подземки - первый опыт, то в общем в творческом арсенале Александра Шаппо много скульптурных монументальных проектов, посвященных героям и подвигам Великой Отечественной войны.
А начинал он работать со знаменитым Леонидом Левиным, автором таких мемориальных комплексов, как "Хатынь" и "Яма". Сейчас продолжает воплощать творческие идеи в тандеме с дочерью мэтра Галиной Левиной. Среди их совместных проектов памятники военнопленным в Бобруйске, Полоцке, монументальный проект "Скорбящая мать" на проспекте Дзержинского в Минске.
Александр из творческой династии Шаппо. Родом они из Витебска - города, известность которому принесли такие художники, как Шагал, Малевич, Лисицкий. Каждый из трех братьев, сестра и отец Владимир - знаменитые творцы в своей области. Брат Павел - живописец, художник-постановщик в кино. Младший Антон Шаппо - дизайнер скульптур с авторской техникой. Сестра Мария - лингвист с поэтическим даром. Творческий друг, муза и вдохновитель, коллега и жена. Вместе с Ксенией Александр почти 20 лет. Единение профессий, интересов и душ. Впереди у автора новые проекты как монументальные, так и станковые: изысканные статуэтки и памятники знаменитым деятелям.
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