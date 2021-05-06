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Награждение "Маладых талентаў Беларусі" пройдет сегодня
Сегодня - церемония награждения "Маладых талентаў Беларусі". Юбилейный радиоконкурс завершится в Доме радио в Минске. В этот раз из рекордных 600 заявок в шорт-лист лучших вошли 144 вокалиста и музыканта. Главные награды Гран-при не останутся в столице. Обладателями высших статуэток стали представители Молодечно, Жодино, Ракова, Бреста и Гомеля. Кроме того, теперь молодые исполнители, получившие высокие места, претендуют на стипендии спецфонда Президента Беларуси.
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