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Накануне открытия нового сезона в Большом проходят гастроли Пекинской оперы
Пекинская опера впервые прозвучала в Минске. Во время Дней культуры Китая на сцене Большого театра Беларуси представили спектакль "Военачальницы семьи Ян". С собой артисты привезли свой оркестр, менеджера по сценической работе и мастеров хуцин. Как столица приняла артистов, знает Дарья Тарасова.
Пекинская опера входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Пекинская опера по праву считается гордостью Китая, вид искусства входит в список Всемирного культурного наследия НЕСКО. Она значительно отличается от европейской оперы не только пышной сценографией, но и тем, что аплодисменты звучат не в конце спектакля, а после каждого удачного эпизода, по мнению зрителей. Непривычно для европейского слушателя не только визуально, но и вокально.
Артисты Пекинской оперы поют высокими интонациями и носят головные уборы весом в 10 килограммов
Артисты Пекинской оперы поют высокими интонациями - это лингвистическая особенность языка, в совершенстве владеют боевыми искусствами и акробатикой. На сцене носят массивные головные уборы весом в 10 килограммов каждый. А на сценический макияж, который виден даже с последнего ряда, затрачивают около трех часов.
Сюжетная линия постановок в жанре Пекинской оперы опирается на знаковые исторические события Китая. Не исключение и спектакль, который труппа привезла в Минск. "Военачальницы семьи Ян" - это реконструкция событий XII века. В центре истории война и противостояние двух династий - Сун и Ся. Действующие персонажи здесь делятся на амплуа. В Пекинской опере их 4. Например, мужские роли называют шэн, а женские - дань.
В рамках Дней культуры Китая в Минске запланирован еще один показ оперного спектакля "Военачальницы семьи Ян"
Всего в Минск прибыли 79 артистов Китайского государственного театра пекинской оперы, основателем которого является известный актер жанра Мэй Ланьфан. Это одна из крупнейших музыкальных компаний, финансируемых государством. По сути целый театральный концерн, в который входят сразу три труппы. Одна играет на Пекинской сцене, а две колесят по миру.
В рамках Дней культуры Китая в Минске запланирован еще один показ оперного спектакля "Военачальницы семьи Ян". Он пройдет сегодня на сцене Большого театра Беларуси. Следующий пункт на гастрольной карте труппы - Армения.
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