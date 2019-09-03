Накануне открытия нового сезона в Большом проходят гастроли Пекинской оперы

Пекинская опера впервые прозвучала в Минске. Во время Дней культуры Китая на сцене Большого театра Беларуси представили спектакль "Военачальницы семьи Ян". С собой артисты привезли свой оркестр, менеджера по сценической работе и мастеров хуцин. Как столица приняла артистов, знает Дарья Тарасова.

Пекинская опера входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

Пекинская опера по праву считается гордостью Китая, вид искусства входит в список Всемирного культурного наследия НЕСКО. Она значительно отличается от европейской оперы не только пышной сценографией, но и тем, что аплодисменты звучат не в конце спектакля, а после каждого удачного эпизода, по мнению зрителей. Непривычно для европейского слушателя не только визуально, но и вокально.

Артисты Пекинской оперы поют высокими интонациями и носят головные уборы весом в 10 килограммов

Артисты Пекинской оперы поют высокими интонациями - это лингвистическая особенность языка, в совершенстве владеют боевыми искусствами и акробатикой. На сцене носят массивные головные уборы весом в 10 килограммов каждый. А на сценический макияж, который виден даже с последнего ряда, затрачивают около трех часов.

Сюжетная линия постановок в жанре Пекинской оперы опирается на знаковые исторические события Китая. Не исключение и спектакль, который труппа привезла в Минск. "Военачальницы семьи Ян" - это реконструкция событий XII века. В центре истории война и противостояние двух династий - Сун и Ся. Действующие персонажи здесь делятся на амплуа. В Пекинской опере их 4. Например, мужские роли называют шэн, а женские - дань.

В рамках Дней культуры Китая в Минске запланирован еще один показ оперного спектакля "Военачальницы семьи Ян"