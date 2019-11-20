Накануне открытия новой выставки Анна Силивончик поделилась творческими секретами

Ее картины украшают витрины и медицинские центры, а выставочные пространства с экспозициями собирают полные залы посетителей. Известная белорусская художница Анна Силивончик накануне открытия новой выставки поделилась творческими секретами с нашим корреспондентом Ларисой Гулякевич.



В ее творчестве переплетены и декоративно-прикладное искусство, и искусство примитивизма начала XX столетия. Имя Анны Силивончик ассоциируется с позитивным сказочным миром, яркими цветами и самобытным авторским стилем.



По сюжету именно ее картин были оформлены витрины одного из крупных универмагов столицы. Маркетологи оценили авторское художественное мышление в пространстве, что и привлекло внимание покупателей.







А отечественные медики выбрали картины Анны Силивончик для арт-терапии. Это не только сам процесс написания картин, а те чувства, которые человек переживает при созерцании позитивных образов. Не секрет, что полотна всемирных художников вызывают у нас трепетные эмоции и волнения.



Инсталляции - новое увлечение Анны Силивончик. Ее муж - известный белорусский пейзажист Василий Пешкун - помогает своей музе в воплощении творческих мечтаний.



Анна продолжает художественные традиции белорусского фольклора, но делает это по-своему. Иногда довольно эпатажно, по-современному остро.



Сочетать несочетаемое - любимый эклектический стиль Анны. Новая выставка инсталляций откроется 28 октября во Дворце искусств, а герои рождественских сказок ее картин опять поселятся в городских витринах перед Новым годом.



