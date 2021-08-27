Народная артистка Беларуси Нина Ломанович отмечает юбилей

Юбилей сегодня отмечает народная артистка Беларуси Нина Ломанович. Главный хормейстер Большого театра, кавалер ордена Франциска Скорины, лауреат спецпремии Президента. С праздником народную артистку поздравил Александр Лукашенко. В этом году юбилей двойной. Без малого 45 лет Нина Иосифовна служит сцене. Она является настоящим украшением и достоянием страны. А хор под ее началом стал самым драгоценным камнем в оправе легендарного театра.