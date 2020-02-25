Народная артистка Беларуси Ольга Клебанович сегодня отмечает юбилей

Более чем за полувековую историю на сцене Национального академического театра имени Горького она воплотила десятки главных ролей в спектаклях, вошедших в сокровищницу белорусского искусства, многократно становилась лучшей актрисой года. Артистка востребована и в текущем репертуаре. Сейчас же Ольга Клебанович впервые пробует себя в качестве режиссера-постановщика и готовит новый спектакль "Братья Карамазовы" по одноименному роману Достоевского.