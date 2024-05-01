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Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская отмечает юбилей
Сегодня юбилей у народной артистки Беларуси Ядвиги Поплавской.
Солистке золотого состава ансамбля "Верасы" исполнилось 75!
Она была у истоков легендарного ВИА. Изначально "Верасы" были женской альтернативой "Песнярам", где одной из солисток, клавишницей и аранжировщиком, стала Ядвига Поплавская. Позже коллектив дополнило мужское звучание, в том числе супруга Александра Тихановича. Они стали Всесоюзной премьерой, когда из телевизоров и радио "малиновки заслышали голосок", закрепили успех шлягерами народного композитора Эдуарда Ханка "Я у бабушки живу" и "Завіруха". В 1986-м Ядвига Поплавская и Александр Тиханович ушли из ВИА в сольную карьеру. Были артистами оркестра Финберга, основали собственный театр песни, который воспитал ведущих исполнителей нашей эстрады.
Ядя Поплавская замечательный человек, она замечательный музыкант. Что это сочетание в женщине одно другому не помешало. Она замечательная супруга, я знаю их отношения. Мне хочется отметить эти аранжировки, которые она делает, которые становились популярными. И я с ней пел песни некоторые. Она еще будет очень долго выглядеть как красивая молодая женщина. Даже девочка иногда.
Кстати, Ядвига Поплавская из музыкальной династии. Ее отец - Константин Поплавский - заслуженный деятель искусств БССР, дирижер, фольклорист, сооснователь Белорусского государственного народного хора. Страсть к музыке привил и детям. Ядвига окончила Белорусскую консерваторию дважды - по классу фортепиано и отделение композиции. Писала песни и аранжировки как для ансамбля, так и для сольной карьеры.
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