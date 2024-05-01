Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская отмечает юбилей

Ядя Поплавская замечательный человек, она замечательный музыкант. Что это сочетание в женщине одно другому не помешало. Она замечательная супруга, я знаю их отношения. Мне хочется отметить эти аранжировки, которые она делает, которые становились популярными. И я с ней пел песни некоторые. Она еще будет очень долго выглядеть как красивая молодая женщина. Даже девочка иногда.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, основатель и солист ансамбля "Сябры"

