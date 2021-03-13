Народной артистке России Ирине Алферовой сегодня 70 лет. Актриса запомнилась зрителям по ролям Констанции из "Трех мушкетеров", Дарьи Булавиной из "Хождения по мукам" и Кати Лавровой из киноленты "С любимыми не расставайтесь". Поздравил артистку и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что, обладая редким талантом, Ирина Алферова воплотила потрясающие женские образы, чем по праву заслужила признание коллег и любовь зрителей.