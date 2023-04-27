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Народная хоровая капелла "Раніца" отметила юбилей в Белгосфилармонии

Они дарят музыкальное наслаждение уже 35 лет. Народная хоровая капелла "Раніца" отметила свой юбилей в Белгосфилармонии. В программе духовная музыка, белорусские и русские народные песни, мировая классика. В малом зале собрались коллеги и любители мелодического звучания, чтобы поздравить артистов со знаковой датой.

Народная хоровая капелла "Раніца" при Национальном центре художественного творчества детей и молодежи - лауреат престижных международных фестивалей и хоровых конкурсов в разных странах.

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