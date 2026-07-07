Народный писатель Беларуси Николай Чергинец умер на 89-м году жизни

7 июля в возрасте 88 лет ушел из жизни народный писатель Беларуси Николай Чергинец. Об этом сообщили в Союзе писателей Беларуси.

Долгое время он возглавлял Cоюз писателей Беларуси. Писательская карьера началась в 1970-е. Пройдя путь от лейтенанта милиции до генерал-лейтенанта, он писал и о буднях милиционеров.

Николай Чергинец участвовал в войне в Афганистане, поэтому эта тема заняла особое место в его творчестве. Также он был членом Совета Республики Национального собрания Беларуси. А в 2022 году получил звание народного писателя.

Прощание с писателем состоится 9 июля.

Фото: sb.by