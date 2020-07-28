Народному артисту Беларуси Григорию Белоцерковскому - 75 лет

Юбилей сегодня отмечает народный артист Беларуси. Григорию Белоцерковскому - 75. Более 50 лет актер отдал театральной сцене и сыграл более 100 ролей в спектаклях, в том числе по произведениям Мольера, Шекспира, Брехта, Булгакова. Снимался Белоцерковский и в кино. Самые известные картины с его участием - "И больше никого", "Раскиданное гнездо". Сейчас работает с молодыми артистами, входит в худсовет Могилевского драматического театра и по-прежнему его можно увидеть на сцене. С 75-летием народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского поздравил Президент Александр Лукашенко.



