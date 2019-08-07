Виктору Манаеву сегодня исполняется 61. Проект "Майстры і куміры" смотрите на "Беларусь 3"

Сегодня день рождения одного из ведущих актеров Купаловского театра. Народному артисту Беларуси Виктору Манаеву - 61. Его трасянка Городничего из "Ревизора" стала образцовой, а персонажа Сорина из "Чайки" оценила даже взыскательная китайская публика. Всего Манаев сыграл более пяти десятков ролей. Зрители знают его и по кино. В фильмографии "Люди на Болоте" и "В августе 44-го". В следующем году Виктор Сергеевич отметит свой творческий юбилей - 40 лет на сцене Купаловского.



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