"Дядя Гена" из Купаловского отмечает сегодня юбилей. Но так его вправе называть только коллеги по сцене. Народному артисту СССР и Беларуси Геннадию Овсянникову - 85! И больше 60-ти из них он неизменно служит национальной академической сцене. В свои годы он по-прежнему востребован: в действующем репертуаре у артиста четыре главные роли. А в мартовскую премьеру пластического спектакля о жизни Марка Шагала, ради Овсянникова добавили персонаж. Королей он не играл, за Геннадием Степановичем закрепился образ настоящего белорусского мужика, крестьянина. Под народного артиста драматург Андрей Макаенок писал героев в пьесах. Спектакль "Трибунал" считается самой грандиозной работой актера.



Юбилей народного артиста СССР и Беларуси отметят и на "Беларусь 3". В эфире наших коллег тематические программы и фильмы с Геннадием Овсянниковым в главной роли.

