Народному хору Беларуси имени Цитовича - 70 лет

Национальному академическому народному хору Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича исполнилось70 лет. Коллектив был создан в 1952 году на основе небольшого песенного хора в деревне Большое Подлесье Брестской области.

Первым руководителем и вдохновителем стал хоровой дирижер, фольклорист, этнограф, народный артист СССР, чье имя и по сей день носит коллектив Геннадий Цитович. После его традиции продолжил Михаил Дриневский - народный артист Беларуси, профессор, знаток музыкального фольклора, который пробыл во главе ансамбля 45 лет до конца своих дней.