Народному художнику Беларуси Василию Шаранговичу - 80

Василию Шаранговичу - 80! Народный художник Беларуси. Это его типажами смотрят на нас герои поэм "Новая земля" Коласа и "Пан Тадеуш" Мицкевича. Заслуженный деятель искусств, профессор и экс-ректор Белорусской академии искусств, который воспитал не одно поколение художников. Сегодня классик вне привычной публичности, но в активном творческом ритме.

На мольберте юбиляра портрет Короткевича. Писатель и художник дружили. Впрочем, уже год как Шарангович взялся за серию, посвященную своим знаменитым знакомым. Несколько из двадцатки задуманных работ публике представит уже этой весной - в Национальном художественном планируется выставка, посвященная 80-летию мастера. Шамякин. Станюта. Быков. Образы на полотне.

Любовь к литературной классике в его творчестве воплотилась циклами иллюстраций. Шарангович - автор почти сотни рисунков к коласовской "Новой земле", к произведениям Купалы, поэме Мицкевича "Пан Тадеуш". Живопись и графика. Все виды гравюр. Портреты. Пейзажи. Жанровые сцены. Разнообразие техник и жанров. И постоянство тем. Шарангович пишет Родину - ее красоту и историю. На начало Великой Отечественной ему было только два года, но войну запомнил.

Он стал рисовать в пять лет. Будущий народный художник имел единственный карандаш - зеленого цвета. Вместо полотна - домашний шкаф. Произведение отца-столяра исписал полностью. Папа Петр Шарангович был народным умельцем. Мама Нина по-любительски рисовала и давала уроки сыну.

В детстве она давала свои названия папиным картинам и была первым критиком работ. В непростые девяностые, когда Василий Шарангович возглавил Академию искусств, его дочь Наталья принципиально не стала поступать в этот вуз. Пошла учиться на журналиста. Но со временем, вероятно, гены взяли свое. Сегодня она -известный искусствовед, который через призму аналитики смотрит и на творчество отца.

В его сюжетах много деревни. На малой родине художник бывает часто и уже получил от земляков подарок к юбилею.

В октябре прошлого года в агрогородке Нарочь Мядельского района открыли персональную галерею Василия Шаранговича. На 200 квадратных метрах 130 работ разных периодов творчества и из разных серий.