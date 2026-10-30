Народной артистке Беларуси Тамаре Мироновой на "Лiстападзе" вручили спецприз Президента

В Минске официально дали старт главному культурному событию осени. Международный кинофестиваль "Лістапад" в очередной раз собрал в белорусской столице элиту киноиндустрии. Поздравление гостям, участникам и организаторам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В 2026 году форум проходит под слоганом "Смотри, живи, цени", который как нельзя лучше отражает его многолетнюю миссию - оставаться на экране хранителем подлинной духовности, чистоты и высоких человеческих ценностей.

Торжественная церемония открытия кинофестиваля проходит в столичном кинотеатре "Москва".

Специальный приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" на XXXII Минском международном кинофестивале "Лiстапад" присужден народной артистке Беларуси Тамаре Мироновой.

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