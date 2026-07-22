Народной артистке Беларуси Валентине Гаевой исполняется 90 лет

"Белорусы так не танцуют" когда-то говорили ей критики, а сегодня без ее "Хорошек" невозможно представить белорусскую культуру.

22 июля 90-летний юбилей отмечает народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии и кавалер ордена Франциска Скорины Валентина Гаевая.

Валентина Ивановна - женщина с парадоксальной судьбой: уроженка юга России и потомственная казачка смогла тоньше всех прочувствовать душу белорусского танца.

Она совершила революцию - соединила старинные обряды с высокой хореографией и влюбила в Беларусь весь мир.

Теперь "Хорошки" - это семейное дело: Валентина Ивановна бережно передала руководство коллективом своей невестке, заслуженной артистке Ирине Грушовой. Но сама легенда остается главным хранителем традиций и мудрым консультантом родного ансамбля.

Ирина Грушова, заслуженная артистка Беларуси, художественный руководитель Белорусского государственного академического хореографического ансамбля "Хорошки": "Люди того времени настолько жизнерадостные и жизнеутверждающие! Казалось бы, Валентина Ивановна столько пережила: и войну, и послевоенный голод. Она родилась в деревне, окончила университет, вышла в люди, ее оставляли работать в Мариинском театре, но она почему-то решила приехать в Беларусь и здесь поднимать народную культуру. Люди советского времени невероятные по духу".

Алексей Гаевой, сын, художник-постановщик Белорусского государственного академического хореографического ансамбля "Хорошки": "Хорошки" - это то, что во многом изменило национальную белорусскую культуру. Когда Валентина Ивановна принесла первую программу, тогдашний министр спросил: "Валентина Ивановна, Вы собираетесь два отделения показывать белорусские танцы? Кто это будет смотреть?" Смотрели! Смотрели во всем мире и аплодировали. Мы навсегда изменили тот формат, который существовал до "Хорошек".

В новом сезоне Белорусский государственный академический ансамбль танца "Хорошки" обещает удивить зрителей грандиозными премьерами, бережно сохраняя уникальный авторский стиль своей основательницы.

В честь юбилея Валентины Гаевой телеканал "Беларусь 3" запланировал показ документального фильма и концерта. Прикоснуться к живой истории легендарного коллектива и увидеть редкие архивные кадры можно в минской арт-гостиной "Высокое место".