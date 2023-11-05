Народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой - 85!

Легендарная актриса Купаловского - Зинаида Зубкова - отпраздновала юбилей. Народной артистке Беларуси - 85. Училась на практике у лучших - первой труппы "БДТ-1" (многие сейчас отмечают даже внешнее сходство Зинаиды Зубковой со Стефанией Станютой). А в портфолио - десятки театральных и киноролей: от классических героинь до острохарактерных персонажей.

Как русская по рождению, выросшая в Латвии и посвятившая себя Минску, артистка относится к западной повестке нашего времени. Каким был для нее 2020 год, когда коллеги устроили дешевый, а точнее хорошо оплаченный "перформанс" и временно парализовали ведущую драматическую площадку страны. История ее жизни и театра - ведь вся ее жизнь неизменно одна сцена. Рассказ от первых лиц Купаловского - в материале Ольги Медведь (смотрите видео).