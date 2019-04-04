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Народные белорусские ритмы прозвучали в Саудовской Аравии
"Траецкія музыкі" из Борисовского района стали финалистами международного этнофестиваля. Свою культуру там презентовали почти сто стран. Каждая команда удивляла аудиторию аутентичными мелодиями и пением не только на сцене, но и знакомила с традициями своей страны в большой конкурсной деревне. Кстати, коллектив из Борисова стал единственным, к кому пожаловали представители королевской семьи Саудовской Аравии.
Коллектив "Траецкія музыкі" уже 20 лет возрождает аутентичные белорусские традиции. Все мелодии с задором играют на народных инструментах. Постоянно участвуют в международных конкурсах, во время которых открывают зрителям из разных стран самобытную музыкальную культуру нашей страны.
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