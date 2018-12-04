3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Народные коллективы из Минской области объединила "Березинская рампа"
В Березино - театральные выходные. Город принимал фестиваль "Бярэзінская рампа". В этом году в афише - известная комедия итальянца Карло Гольдони и пьеса белорусского драматурга Александра Дударева. Свои версии знаменитых постановок представили народные коллективы из всей Минской области. В кулуары заглянула Наталья Кузьмицкая.
С самого детства Людмила Витко мечтала о театральных подмостках. Жизнь сложилась иначе: вместо актерского пошла в педагогическое училище. Однако сейчас она в образе благородной княгини, королевы Барбары Радзивилл - судьба артистки все-таки была ей предначертана.
Раз в два года Березино гостеприимно принимает коллег-театралов из соседних городов Минской области. Заслуженный любительский народный театр из Несвижа в этом году расскажет романтическую и временами трагическую историю Черной панны по пьесе Дударева. Режиссер Евгений Волобоев до начала спектакля на сцене вместе с артистами.
Сегодня в области более трех десятков театральных коллективов. "Березинская рампа" для каждого из них - своеобразный отчет. Комедии, драмы, трагический фарс - по традиции афиша фестиваля очень разножанровая.
Человеческая история о безграничной любви отца к сыну, о надеждах, что наши чаяния оживут в наших детях. Именно эту трепетную и трогательную, непростую историю Александра Галича "Матросская тишина" решили прожить на сцене артисты Жодинского народного театра. Они работают при домах культуры, клубах, учебных заведениях ради благодарных зрителей и личного удовольствия от любимого дела.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все