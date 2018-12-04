Народные коллективы из Минской области объединила "Березинская рампа"

В Березино - театральные выходные. Город принимал фестиваль "Бярэзінская рампа". В этом году в афише - известная комедия итальянца Карло Гольдони и пьеса белорусского драматурга Александра Дударева. Свои версии знаменитых постановок представили народные коллективы из всей Минской области. В кулуары заглянула Наталья Кузьмицкая.



С самого детства Людмила Витко мечтала о театральных подмостках. Жизнь сложилась иначе: вместо актерского пошла в педагогическое училище. Однако сейчас она в образе благородной княгини, королевы Барбары Радзивилл - судьба артистки все-таки была ей предначертана.

Раз в два года Березино гостеприимно принимает коллег-театралов из соседних городов Минской области. Заслуженный любительский народный театр из Несвижа в этом году расскажет романтическую и временами трагическую историю Черной панны по пьесе Дударева. Режиссер Евгений Волобоев до начала спектакля на сцене вместе с артистами.

Сегодня в области более трех десятков театральных коллективов. "Березинская рампа" для каждого из них - своеобразный отчет. Комедии, драмы, трагический фарс - по традиции афиша фестиваля очень разножанровая.