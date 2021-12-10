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Народные ремесла постигают в детской этностудии в Крупках
Свободное время интересно и с пользой. Крупский районный дом ремесел предлагает местной детворе кружки по направлениям декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. "Волшебная соломка", "Веселая бисеринка" и "Чудо-кросны" - так называются объединения, в которых юных творцов обучают бисероплетению, вышивке и ткачеству, плетению из соломки. Студию под руководством Ольги Севериной посещают белее десяти школьников. Рукоделием интересуются и мальчики!
Крупское заведение знаменито своими мастерами ткачества и вышивки, коллекциями традиционной куклы и свадебных нарядов, изделиями из соломки. Произведения одаренных местных жителей - участники областных и республиканских выставок и ярмарок. Передать богатство и самобытность народной культуры юному поколению - главная задача талантливых старейшин региона. Многие из взрослых участников Дома ремесел приводят в здешнюю детскую студию своих сыновей и дочерей, внуков.
После Нового года в детской этностудии Крупского дома ремесел планируют открыть два новых направления: кожаная обработка и плетение традиционных поясов.
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