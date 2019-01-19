Народный ансамбль "Сваякі" стал лауреатом спецпремии Президента Беларуси

Почти 40 лет вместе. Народный ансамбль "Сваякі" из Волковысского района стал лауреатом спецпремии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства за 2018 год. Братья, сваты, невестки и сестры - одним словом, близкие люди - создали свой семейный коллектив еще в начале 80-х и до сегодняшнего дня радуют зрителей белорусскими народными песнями и танцами.

О музыкантах в третьем поколении - репортаж Юрия Карнеловича. Каждые выходные участники семейного ансамбля собираются в сельском клубе на репетицию. Обсуждают репертуар, разучивают новые песни. И в таком ритме артисты-любители живут уже более 30 лет. Все они между собой родные люди - дядья, сваты, братья и невестки. Соответствующее и название коллектива - "Сваякі". Руководитель ансамбля Мария Бачинская с гордостью рассказывает о своем отце. Именно он привил любовь к музыке всему роду. А когда в начале 80-х стали организовывать коллектив, активно участвовал в выступлениях. За хозяином пришли и все родственники.







С годами изменялся состав ансамбля, однако слово "семейный" для всех участников было определяющим. Музыканты даже жен себе подбирали с отличным слухом и голосом. Именно семейность, утверждают музыканты, главная причина творческого долголетия ансамбля. Сегодня "Сваякі" - это культурный бренд Волковысского района. С гастролями коллектив проехал почти всю Гродненскую область. Не однажды были участниками фестивалей в соседней Польше. И везде пропагандировали белорусскую культуру, самобытные традиции и белорусскую песню.