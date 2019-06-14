Народный артист Беларуси Арнольд Помазан отмечает 80-летие

Стиляга в жизни и на сцене, ведущий артист золотых времен Купаловского. Юбилей сегодня отмечает народный артист Беларуси Арнольд Помазан. Из своих 80 52 года он на служит одному театру. Актер и сегодня выходит на сцену в кассовых спектаклях "Две души" и "Пан Тадеуш". С юбиляром встретилась Ольга Медведь.



В свои 80 он каждое утро выходит на легкую пробежку, играет на ведущей театральной сцене и мечтает о новых ролях, пусть хотя бы в эпизодике. Но в свое время родители считали актерское дело несерьезным. Пробовал поступить и на врача, и на шахтера, но несколько лет в его сердце были поезда.



Был тем еще стилягой и с друзьями даже убегал от милиции. Поступал в Москву, но третий тур не прошел из-за театрального опыта. Разозлившись, пошел даже в Минкульт СССР. Оттуда его направили в минский институт.



Приемной комиссии в Купаловском Арнольд Помазан с напарником показали отрывок на французском языке. Из курса выпускников театрального института он был один из двух, кого пригласили на самую престижную сцену.



Немец в "Константине Заслонове" - самая первая роль Арнольда Помазана в Купаловском, где он неизменно служит уже 52 года. Во время этой постановки, когда в зале сидели дети, приходилось все время опускать каску на глаза: детвора бросала в артистов дротики, потому что не любила немцев и верила, что они на сцене настоящие.



Но самая запоминающаяся роль артиста из той сотни, конечно же, пан Быковский из "Павлинки". На площадке герой в единственном его исполнении жил 32 года, более тысячи спектаклей, и за это время сменилось пять официальных Павлинок! Его узнавали на каждом выездном представлении на деревне и танцевали вместе с паном Арнольдом Помазаном.