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Народный артист СССР Владимир Спиваков отмечает сегодня 75-летие

Народный артист СССР Владимир Спиваков отмечает сегодня 75-летие

В адрес юбиляра поздравления направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Скрипач-виртуоз, дирижер, педагог, руководитель двух оркестров, артист ЮНЕСКО во имя мира. В архиве маэстро богатейший репертуар - от классики до современности.

Всегда гостеприимно принимает его и белорусская публика. Традиционный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" проходит с аншлагом. Вместе с музыкой делом своей жизни Спиваков считает и благотворительную деятельность.

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