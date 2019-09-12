Народный артист СССР Владимир Спиваков отмечает сегодня 75-летие

В адрес юбиляра поздравления направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Скрипач-виртуоз, дирижер, педагог, руководитель двух оркестров, артист ЮНЕСКО во имя мира. В архиве маэстро богатейший репертуар - от классики до современности.



Всегда гостеприимно принимает его и белорусская публика. Традиционный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" проходит с аншлагом. Вместе с музыкой делом своей жизни Спиваков считает и благотворительную деятельность.