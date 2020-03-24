Народный эстрадный оркестр из Солигорска стал победителем Международного музыкального конкурса в Москве

К гала-концерту, участие в котором приняли сто человек, присоединился и саксофон Игоря Бутмана. А дирижировал Павел Овчинников. Сегодня юные артисты продолжают репетиции. К каким новым олимпам стремятся одаренные юноши и девочки, узнаем у Юлии Токарь.





Триумф джаза - от "Юности Полесья"

Вот с такой "проверки" инструментов и начинается репетиция народного эстрадного оркестра "Юность Полесья" под руководством Леонида Карташова.

Несколько минут… и кларнет, саксофон, труба уже звучат в унисон. И кажется джаз здесь не просто играют - им живут. Увлеченные юноши и девушки безукоризненно исполняют пьесы. Классику, которую знает весь мир. Дюк Эллингтон.

Партию за пианино исполняет 14-летняя Мария Трофимович. На международных фестивалях одаренная девочка выступает и соло. Среди последних побед - фестиваль в Литве с композицией Джорджа Гершвина.

С международного конкурса "Детский триумф джаза", который проходил в Москве, эстрадный оркестр вернулся с первым местом. К гала-концерту, участие в котором приняли сто человек, присоединился и саксофон Игоря Бутмана. А дирижировал Павел Овчинников.