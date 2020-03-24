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Народный эстрадный оркестр из Солигорска стал победителем Международного музыкального конкурса в Москве
К гала-концерту, участие в котором приняли сто человек, присоединился и саксофон Игоря Бутмана. А дирижировал Павел Овчинников. Сегодня юные артисты продолжают репетиции. К каким новым олимпам стремятся одаренные юноши и девочки, узнаем у Юлии Токарь.
Триумф джаза - от "Юности Полесья"
Вот с такой "проверки" инструментов и начинается репетиция народного эстрадного оркестра "Юность Полесья" под руководством Леонида Карташова.
Несколько минут… и кларнет, саксофон, труба уже звучат в унисон. И кажется джаз здесь не просто играют - им живут. Увлеченные юноши и девушки безукоризненно исполняют пьесы. Классику, которую знает весь мир. Дюк Эллингтон.
Партию за пианино исполняет 14-летняя Мария Трофимович. На международных фестивалях одаренная девочка выступает и соло. Среди последних побед - фестиваль в Литве с композицией Джорджа Гершвина.
С международного конкурса "Детский триумф джаза", который проходил в Москве, эстрадный оркестр вернулся с первым местом. К гала-концерту, участие в котором приняли сто человек, присоединился и саксофон Игоря Бутмана. А дирижировал Павел Овчинников.
Впереди у биг-бенда новые конкурсы и победы, а пока - серьезная подготовка. Чтобы драйв и невероятная энергия подкреплялись безукоризненным профессионализмом.
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