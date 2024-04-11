Народный художник Беларуси создаст скульптуру Героя Беларуси Марины Василевской

Я приглашаю их в мастерскую. Сделал уже эскизы. Переговорил перед самым полетом на Байконур с Олегом Новицким. Я ему сказал: "Вернетесь - покажу эскизы, предложения, что я задумал". Я сказал ему так: "Вы 12 дней будете в полете. 12 дней я буду находиться в мастерской, на трудовой вахте. И тоже буду непосредственно держать связь с вами, жить этой идеей". Получил подзарядку, получил одобрение. Жду их благословения после возвращения на Землю и встречу в моей мастерской. Живу этой идеей.

Иван Миско, народный художник Беларуси