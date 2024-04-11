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Народный художник Беларуси создаст скульптуру Героя Беларуси Марины Василевской
Скульптура Героя Беларуси Марины Василевской украсит белорусские экстерьеры. Макет бюста уже разработал народный художник Беларуси Иван Миско. 92-летний мастер стал первым в стране скульптором, покорившим "космическую" тему. Сейчас частый гость в его мастерской белорусский Герой России Олег Новицкий. Скульптор и космонавтвместе разрабатывают эскизы инопланетян, но ради Василевской - новоиспеченного Героя Беларуси Иван Миско готов отвлечься от этой работы.
Я приглашаю их в мастерскую. Сделал уже эскизы. Переговорил перед самым полетом на Байконур с Олегом Новицким. Я ему сказал: "Вернетесь - покажу эскизы, предложения, что я задумал". Я сказал ему так: "Вы 12 дней будете в полете. 12 дней я буду находиться в мастерской, на трудовой вахте. И тоже буду непосредственно держать связь с вами, жить этой идеей". Получил подзарядку, получил одобрение. Жду их благословения после возвращения на Землю и встречу в моей мастерской. Живу этой идеей.
"Звездный" мастер с натуры лепил профили космонавтов Коваленка, Климука и Новицкого, зафиксировал и интернациональные экипажи. Сейчас работы Ивана Миско можно увидеть в галерее Савицкого на выставке "Первые…".
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