Нас поймут через 100 лет. Выставка, опередившая время, открывается в Минске

Автор Лазарь Хидекель - известный архитектор, художник, новатор и яркий представитель авангарда. А еще последователь Малевича и всемирно известного художественного объединения Уновис, которому в феврале исполняется 100 лет. Но до сих пор влияние утвердителей нового искусства на мировую визуальную культуру не ослабевает. Подробности у Нины Можейко.





В Витебске собрались наследники художников-авангардистов

Ее называют мадам Черный квадрат. Ивона Малевич - внучатая племянница того самого провокатора от искусства XX века - впервые в Витебске. Приехала из Дюссельдорфа, чтобы восстановить семейную летопись, которая для иных зовется историей авангарда. Вот аккуратным почерком Малевича расписаны расходы объединения - немыслимая, но необходимая скрупулезность для гуманитария.

Витебское народное художественное училище задышало вновь несколько лет назад. Дом банкира Вишняка, который выбил на тот момент комиссар по искусству Марк Шагал, и стал колыбелью витебского авангарда. Вот они утвердители нового искусства - Малевич, Лисицкий, Хидекель. Персоны XX века.

В Национальном художественном музее открылась выставка к 100-летию УНОВИС

И хоть творческое объединение новаторов своего времени просуществовало всего пару лет, плоды их разработок сегодня используют архитекторы, дизайнеры и художники. Они уже тогда говорили на универсальном языке «нуля форм», а сегодня такой код используют айтишники. И хоть на афише минской выставки только одно имя - Лазарь Хидекель, имеем в виду всех причастных.

И впрямь Хидекель опередил время как минимум лет на 100. Вот эта картина "Пересекающиеся линии" стала заглавной - хештег да и только, скажут наши современники. А теперь представьте, что эта супрематическая решетка стала манифестом 20-го года от 15-летнего на тот момент художника. Авангард? Именно. Лазарь Хидекель# УНОВИС

Анимационный проект городов будущего на разных планетах

Этого молодого человека называют точной копией деда. Роман Хидекель - правнук провидца от искусства своего времени. Космические жилища, футуристический "Город-сад", "Аэро-" и "Аквагорода". Хидекели XXI века продолжают радовать нестандартными решениями. И продвигают экологический манифест прадеда - Роман привез в Минск анимационный проект городов будущего на разных планетах.

Около сотни оригинальных рисунков и документов из личного архива. Его эскизы чудом уцелели после наводнения в Ленинграде. В 90-х семья переехала в США. Но в намоленный Витебск тянулась душой и сердцем. С воплощением мечты помогли. Проект #UNOVIS100 реализуют Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Музей истории Витебского народного художественного училища и компания А1. Благодаря их помощи выставка стала еще и более технологичной.