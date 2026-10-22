Наше кино в Дубае: показом кинолент завершаются Дни Беларуси в ОАЭ

Дни Беларуси в ОАЭ завершаются показом кинолент. Вечером 22 октября в Дубай Молл (самый посещаемый торговый центр в мире) вниманию зрителей представили "Черный замок" по роману Владимира Короткевича.

По сюжету, молодой профессор Антон Космич, изучающий историю своей страны, таинственным образом оказывается в Средневековье.

В зале - представители культурной и деловой общественности ОАЭ, наши соотечественники, проживающие в Эмиратах, а также все, кто интересуется Беларусью.

"Показ белорусских фильмов в ОАЭ говорит об уважении к стране и об укреплении взаимоотношений", - отметил бизнесмен Максим Барзенков.

23 октября жители Дубая смогут посмотреть фильм "Переломный момент". Это история о молодых спортсменах, занимающихся академической греблей. А в субботу, 24 октября, - анимационный мультфильм "Песня Сирин".