В Ташкенте звучат голоса "Нашего поколения". Уже идут первые репетиции международного конкурса.

В студии узбекского телеканала "Зор ТВ" уже настраивают свет и подключают камеры, пока юные таланты впервые презентуют песни в живом исполнении.

Кайя Гаудер Курми, представительница Мальты на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Это потрясающий конкурс. Он помогает многим молодым артистам показать свой талант, показать, на что они способны. И это просто очень волнительно. В своем выступлении я признаюсь в любви к музыке. Я расцветаю благодаря ей. Почувствовала это и сейчас на репетиции. Получила столько удовольствия! Сцена удивила".

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