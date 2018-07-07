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Настоящая россыпь молодых и талантливых звездочек сегодня собралась в Белтелерадиокомпании
Состоялось прослушивание участников национального отбора на детское "Евровидение-2018". Всего 62 кандидата на право представить нашу страну на международном конкурсе. Буквально несколько часов назад судьи определили финалистов проекта, которые и продолжат борьбу за путевку на престижный песенный конкурс. Который, к слову, во второй раз в истории принимает Минск. Подробности подготовки масштабного шоу и имена счастливчиков - в репортаже Инны Пилевич.
По такому поводу родители разрешили им окрасить волосы и сделать яркие маникюр и макияж. К детскому "Евровидению" у юных исполнителей подход взрослый. На прослушивание национального отбора на конкурс юные дарования пришли в сопровождении свиты профессионалов. В тылу маленьких звезд - топовые стилисты, матерые педагоги по вокалу и хореографии, именитые композиторы и аранжировщики. На кону - право стать хозяином самого рейтингового песенного шоу Европы, которое в этом году принимает Минск.
Для прослушивания отвели крупнейшую студию Белтелерадиокомпании. В телепавильоне "600" метров оценивать претендентов собрались известные артисты, композиторы, продюсеры, телеведущие. Слушали от первой до последней ноты. Выступления не прерывали, чтобы не ранить детские сердца.
Покорять евровизионный олимп в этом году вызвались 62 претендента. Среди них как сольные исполнители, так и коллективы.
Заявки поступили от детей в возрасте от 9 до 14 лет из всех регионов Беларуси. Традиционно наибольшее количество композиций пришло из столицы. Начинающие артисты представляли свои композиции только вживую. Жюри оценивало выступления в течение пяти часов.
После жарких дискуссий судьи определили 10 финалистов проекта. Именно они в прямом эфире поборются за право стать голосом страны на престижном песенном конкурсе. Заключительное шоу состоится не позднее 15 сентября.
Уже в эту субботу финалисты проекта определятся, в каком порядке выходить на сцену итогового гала-концерта. Жеребьевка состоится в полдень в стенах Белтелерадиокомпании. Также юным артистам предстоит принять участие в съемках визиток. Презентационные видеоролики будут предвосхищать номера во время трансляции шоу.
Пока страна выбирает хозяина детского "Евровидения", Белтелерадиокомпания активно готовится к трансляции международного телепроекта. Белорусские композиторы и авторы уже пишут заглавную композицию телеконкурса. Также сейчас в Минске работает шоу-продюсер из Мальты Гордон Банелло. Вместе с белорусской командой работает над стилевой подачей проекта. Готов и эскиз сцены. В скором времени состоится его презентация.
А тем временем продолжается кастинг ведущих для детского "Евровидения". Главный медиахолдинг страны ожидает заявки как от взрослых, так и детей в возрасте от 9 до 14 лет. Среди критериев отбора - владение английским языком и опыт работы в прямом эфире. Презентационные ролики с рассказом о себе принимаются до конца следующей недели.
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