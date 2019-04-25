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Настоящий праздник керамики во Дворце искусства: проект "Арт-Жижель" отмечает 15-летие
Настоящей праздник керамики в столичном Дворце искусства. Проект "Арт-Жижель" отмечает 15-летие. Сочетание живого огня и глины, совершенствование искусства керамики и новых техник. В этом году представлено более 300 работ и композиций. Все это результат работы участников проекта разных лет. Основатель пленэров, которые ежегодно проходят под Бобруйском, художник-керамист Валерий Калтыгин.
В пленэрах принимают участие мастера-керамисты из 23 стран мира
В пленэрах принимают участие не только мастера-керамисты из всей Беларуси, но и из 23 стран мира. Среди них - Азербайджан, Венесуэла, Болгария, Великобритания, Индия, Япония, США, Франция и Турция. Сегодня лучшие работы представлены на выставке.
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