Настя Кравченко представит Беларусь на "Интервидении-2025"

Певица Настя Кравченко представит Беларусь на международном музыкальном конкурсе "Интервидение-2025" в Москве.

В творческой карьере 21-летней исполнительницы множество самых разных престижных музыкальных наград. Настя - лауреат Международных вокальных конкурсов на Мальте, в Италии, Литве, Латвии, Болгарии, Украине и России. Суперфиналист телевизионного проекта "Xfactor Беларусь", финалист проекта "Залетай в тренды", лауреат "Новой песни года" в Москве 2022 и 2023 годов, лауреат и победитель "Песни года Беларуси" 2022, 2023, 2024 годов.

А еще певица является обладательницей золотой кнопки YouTube, платинового диска за миллион прослушиваний на стриминговых платформах.

За творчеством Насти Кравченко в ее соцсетях следят около 3 млн фолловеров. Также Настя Кравченко - ведущая Белтелерадиокомпании.

В декабре 2025 года у артистки вышел сольный альбом под названием "Первый альбом" и состоялся большой сольный концерт.

В "Интервидении-2025" ожидается участие представителей более 20 стран. Телеканал "Беларусь 1" покажет финал конкурса в прямом эфире 20 сентября.

Песню, с которой Настя Кравченко выступит в Live Арена в столице России, вы услышите совсем скоро!