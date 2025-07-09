Настя Кравченко представит Беларусь на "Интервидении" с песней "Мотылек"

21-летняя певица Настя Кравченко презентует композицию, с которой выступит на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Эта песня отражает внутреннюю борьбу, надежду и является личным посланием о любви и преодолении.

"Моя песня "Мотылек" посвящена тем, кто ищет внутри себя силы преодолеть трудности и поверить в себя. Это напоминание о том, что каждый из нас может осуществить свою мечту", - рассказала Настя Кравченко в интервью телеканалу "Первый информационный".

Песня написана в особый момент жизни артистки, когда она переживала важный этап самопознания и принятия. Вдохновила Настю на написание ее личная история, когда она сама проходила через тяжелый период сомнений и внутренних конфликтов.В один из моментов она почувствовала себя потерянной - страхи и неуверенность мешали ей двигаться вперед. Во время тяжелого внутреннего кризиса Настя оказалась на грани отказа от мечты стать певицей. Тогда ей пришлось бороться не только с внешними обстоятельствами, но и с внутренними страхами: боязнью неудач, самокритикой и ощущением собственной уязвимости. Именно этот опыт стал для нее точкой перелома, и она поняла, что единственный путь - это поверить в себя и двигаться дальше.

Легенда создания песни связана с образом мотылька - символа трансформации и надежды. Вдохновленная метафорой мотылька, певица решила передать свою веру в то, что даже после тяжелых испытаний можно обрести свободу и свет внутри себя.

Текст песни наполнен образами масок, фарфоровых кукол и хрустальных слез - символов иллюзий и уязвимости. Но в то же время в нем говорится о силе жить, о смелости открыться миру и себе самому. "Я жива" - это главный посыл композиции, напоминание о том, что каждый из нас способен преодолеть любые трудности.

Песня "Мотылек" стала результатом сотрудничества Насти с композитором и музыкальным продюсером телевизионных шоу "Х-Factor. Беларусь" и "Фактор.BY" Николаем Сосиным.

"Меня все знают как исполнительницу веселых хитов, под которые можно танцевать и снимать reels. Но сейчас я хочу попробовать себя в новом образе, раскрыться с другой стороны. Вместе с композитором Николаем Сосиным мы создали песню, которая отражает мои внутренние переживания и надежды", - поделилась Настя Кравченко.

Премьера песни "Мотылек" состоится 10 июля на открытии "Славянского базара в Витебске". Прямую трансляцию концерта смотрите в 22:00 на телеканале "Беларусь 1" и на сайте news.by.