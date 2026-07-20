Наталья Подольская: Музыка - объединяющая сила

Певица Наталья Подольская в детстве много времени проводила в Витебске на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Приезжала как зритель и как участник, а в 2002 году на фестивале заняла третье место.

Кстати, в 2002 году, на фестивале, Наталья познакомилась с Андреем Биллем, который тогда преподавал вокал в Институте современного искусства в Москве, и пригласил учиться.

Наталья Подольская

А в 2026 году на "Славянке" развевались флаги 52 стран, а на сцене Россия, Украина соединились в одну душу. "Музыка - это то, без чего не может жить человек, это объединяющая сила. Мы плачем под песни, под них танцуем, думаем и смеемся. А еще это одна из самых ассоциативных вещей на свете - под какую-либо песню мы вспоминаем события из нашей жизни, связанные с этой песней", - поделилась Наталья Подольская в "Актуальном интервью".

Главное фото: magnific.com