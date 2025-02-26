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Национальная опера о Полоцке и балет о Шагале. Большой театр Беларуси поделился планами
Национальную оперу о Полоцке как истоке белорусской государственности инициирует Большой театр Беларуси. Музыкального материала достаточно - те же симфонические "Полоцкие письмена" Мдивани. Дело за сценарием.
Параллельно в театре думают о национальном балете, посвященном Марку Шагалу. Об этом сообщила гендиректор Екатерина Дулова. Кстати, накануне она объявлена обладателем медали Франциска Скорины (указ подписан Президентом). Спрос на репертуар гранд-труппы подтверждают цифры. В 2024-м здание на площади Парижской Коммуны посетило 245 тыс. белорусов и гостей нашей страны.
"Я думаю, постепенно мы переходим к тому, чтобы сформировать произведение, равное если не эпосу, то некой исторической летописи, именуемой "Полоцкие письмена". Это такое условное название, связанное с колыбелью нашей государственности, с тем, откуда, собственно, мы пошли, - рассказала Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины. - Взять какой-то готовый материал нам показалось не совсем правильным. Я думаю, что для такого события должно быть и современное переосмысление данных событий, и взгляд на них с сегодняшнего дня. Поэтому одно из предложений, которое мне видится и может быть очень актуальным, это объявить республиканский конкурс на написание сценария вот к такому большому полотну, которое бы было презентационным не только в Беларуси, но мы могли бы представлять его на разных сценах мира, рассказывая о своей стране".
Пока же внимание приковано к "Патетическому дневнику памяти". Вокально-сценическое представление войны, что соткано из белорусских партитур, едет на гастроли. 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, его покажут в Большом театре России. А в первый день мая состоится грандиозный показ без декораций в Брестской крепости. Ожидается партер в 7 тыс. зрителей.