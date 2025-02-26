Национальная опера о Полоцке и балет о Шагале. Большой театр Беларуси поделился планами

"Я думаю, постепенно мы переходим к тому, чтобы сформировать произведение, равное если не эпосу, то некой исторической летописи, именуемой "Полоцкие письмена". Это такое условное название, связанное с колыбелью нашей государственности, с тем, откуда, собственно, мы пошли, - рассказала Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины. - Взять какой-то готовый материал нам показалось не совсем правильным. Я думаю, что для такого события должно быть и современное переосмысление данных событий, и взгляд на них с сегодняшнего дня. Поэтому одно из предложений, которое мне видится и может быть очень актуальным, это объявить республиканский конкурс на написание сценария вот к такому большому полотну, которое бы было презентационным не только в Беларуси, но мы могли бы представлять его на разных сценах мира, рассказывая о своей стране".