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Национальная библиотека Беларуси накануне Дня знаний презентовала первое издание в мире, которое 400 лет назад назвали "Букварем"
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Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
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К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
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