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Национальная библиотека подготовила виртуальный проект о 15 видах спорта II Европейских игр
Ко ІІ Европейским играм сегодня в Национальной библиотеке откроется выставочный проект. Кроме фондовых документов в экспозиции - живописные портреты отечественных спортсменов, медали с чемпионатов мира, талисманы Олимпийских игр разных лет и более сотни кадров Олимпиады-80. Уникальный экспонат - диплом первого золота советской Беларуси на Олимпиаде 1960 года.
Главное книжное хранилище подготовило и виртуальный проект о 15 видах спорта ІІ Европейских игр в Минске. Электронный сборник будет доступен уже сегодня на портале библиотеки.
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