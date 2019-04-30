Национальная библиотека подготовила виртуальный проект о 15 видах спорта II Европейских игр

Ко ІІ Европейским играм сегодня в Национальной библиотеке откроется выставочный проект. Кроме фондовых документов в экспозиции - живописные портреты отечественных спортсменов, медали с чемпионатов мира, талисманы Олимпийских игр разных лет и более сотни кадров Олимпиады-80. Уникальный экспонат - диплом первого золота советской Беларуси на Олимпиаде 1960 года.



Главное книжное хранилище подготовило и виртуальный проект о 15 видах спорта ІІ Европейских игр в Минске. Электронный сборник будет доступен уже сегодня на портале библиотеки.