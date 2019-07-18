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Национальная библиотека пополнилась самым ранним изданием Адама Мицкевича
Национальная библиотека Беларуси заявила о сенсационном приобретении! Коллекция главного книгохранилища пополнилась самым ранним из всех, которые есть в нашей стране, изданием классика национальной литературы Адама Мицкевича. Томик от 1823 года Виленской типографии уже назвали жемчужиной белорусской коллекции. Почти карманная книжонка. Поточенные жуком обложка и переплет, но довольно качественного первородного вида страницы с мелким текстом по-польски. В экземпляре - самые первые произведения Мицкевича, тех времен, когда даже он не догадывался о будущей своей знаменитости - выпускник Виленского университета учительствовал в Ковно, писал стихотворения, начинал поэмы.
"Золотой фонд" -так о сборнике говорят не только белорусские знатоки. Том - редкая ценность для коллекции любой европейской страны. Востребованный при жизни поэта раритет получил особенный престиж после Второй мировой войны - тогда пострадали многочисленные сборники, и экземпляр Мицкевича от 1823 года стал предметом настоящей охоты на букинистическом рынке. Предыдущий хозяин экземпляра, который сейчас попал в Беларусь, - семья польского мецената и дипломата Владислава Пельца, который служил сначала в Харбине, потом в Париже. На титульном листе книжки - раскрашенный от руки ангелочек, работа жены владельца, Хелены.
У этих произведений есть переводы, но особая ценность сборника именно в том, что он оригинал. Наш, национальный по содержанию. В нем романтика и правдивость белорусской самобытной культуры и истории. Второй том ранней поэзии Мицкевича найден. Теперь специалисты Национальной библиотеки Беларуси в поисках первого тома 1822 года издания. Белорусы отслеживают информацию букинистических магазинов, частных коллекционеров - надежда есть! Найти первый том - задача здесь стратегическая, ведь после его получения библиотечную коллекцию прижизненных произведений Мицкевича можно будет назвать самой крупной и полной в стране.
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