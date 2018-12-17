В День белорусского кино Национальная кинопремия впервые распределяет свои награды. В эти минуты торжество принимает Дом кино. В шорт-листе несколько десятков отечественных лент, их участников и создателей, претендующих на заветные статуэтки. Конкурс проводился в два тура. Среди лент, реализованных в последние годы, жюри определило список финалистов, из них выбрали по одному лауреату в 18 номинациях, плюс 19-я и 20-я "За вклад в отечественный и зарубежный кинематограф". На этот момент известны обладатели наград за лучший монтаж фильма, лучшее художественное решение по костюмам и лучшую операторскую работу. Большинство статуэток - у команды фильма "Следы на воде".

